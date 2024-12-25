شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحاول ضم حمدي فتحي في يناير بدلا من نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

يبذل مسئولو النادي الأهلي محاولات مع نظرائهم في نادي الوكرة القطري من أجل إقناعهم بالتخلي عن خدمات حمدي فتحي لاعب الفريق السابق إلى القلعة الحمراء في الانتقالات الشتوية يناير المقبل، وليس في نهاية الموسم الجاري، وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية بشكل مباشر.

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع الوكرة على انضمام حمدي فتحي في الصيف المقبل، لتدعيم صفوفه خلال فترة المشاركة في كأس العالم للأندية وتم توقيع عقود ضم فتحي بعد الجلسة التي جمعت مسئولي الأهلي مع نظرائهم في الوكرة.

ويرغب الأهلي في تقديم موعد انضمام حمدي فتحي للأهلي في يناير من أجل بناء قائمة قوية وانسجام كل الوافدين الجدد مع باقي اللاعبين المقيدين في قائمة الأهلي، ويرغب في إقناع نادي الوكرة باستعارة اللاعب لمدة ستة أشهر من يناير المقبل.

ويبحث الأهلي ضم حمدي فتحي في يناير وعدم الانتظار إلى نهاية الموسم، وحال تمسك النادي القطري بموقفه في رفض انضمام اللاعب إلى الأهلي سيرضخ لرغبته في ضم اللاعب في الصيف المقبل.