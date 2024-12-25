شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف يسجل مع الزمالك بعد 847 يوم والان مع تفاصيل الخبر

نجح حسام أشرف لاعب الزمالك في خطف الأنظار اليه خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام طلائع الجيش ببطولة الدورى، بعد تسجيله الهدف الثانى للفريق خلال اللقاء.

ويٌعد هدف حسام أشرف هو الأول له مع الزمالك خلال الموسم الحالي، والثالث مع الأبيض خلال سنوات، حيث كان لاعبا بين صفوفه قبل الانتقال لصفوف نادي بلدية المحلة.

وكان أخر هدف سجله حسام أشرف مع الزمالك قبل 847 يوما، وكان موسم 2022، امام الشرقية للدخان وبالتحديد في الجولة الرابعة و الثلاثون من بطولة الدوري و التي أقيمت 30 أغسطس 2022، انتهت بفوز الشرقية.

وتعادل الزمالك مع الجيش بهدفين لكل فريق سجل للأبيض محمد شحاتة وحسام أشرف، وبذلك حل الزمالك فى وصافة جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 11 نقطة، من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة.