شكرا لقرائتكم خبر عن بطولات عالمية تنتظر أبطال مصر في يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يشهد شهر يناير المقبل مشاركة ابطال مصر فى بطولات عالمية منتظر خلالها تحقيق إنجازات جديدة تضاف فى تاريخ الرياضات المصرية فى المحافل الدولية و خاصة على صعيد كرة اليد و الإسكواش.

يستعد منتخب مصر للمشاركة فى بطولة العالم القادمة المقرر إقامتها بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج يناير المقبل، خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025 .

ومن المقرر أن يخوض منتخب اليد معسكرا مغلقا يناير المقبل فى إسبانيا لخوض دورة ودية قبل المشاركة فى المحفل الدولى.

وأسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقبلة بالدنمارك و كرواتيا و النرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات كلا من ، كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

يستعد أبطال الاسكواش المصري للمشاركة فى بطولات الملعب الزجاجي فى عام 2025، بعد انتهاء أهم بطولات العام الجاري، حيث تعد بطولة كليفلاند هي أول تحدٍ لأبطال اللعبة فى العام الجديد، والتي تقام فى الفترة بين 14 إلى 19 يناير المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتصنف بطولة كليفلاند على أنها إحدى البطولات الفضية في تصنيف بطولات الاسكواش، وتبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 88 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتشهد بطولة كليفلاند مشاركة أكثر من لاعب ولاعبة من مصر، وفي مقدمتهم كريم عبد الجواد وطارق مؤمن وأمينة عرفي وروان العربي.

كما أنه من المنتظر أن يشهد شهر يناير المقبل مشاركة منتخب سلاح الشيش فى كأس العالم بالإمارات خلال الفترة من 3 و حتى 5 يناير القادم و كأس العالم باليونان تحت 20 سنة من 18 وحتى 19 يناير و كأس العالم بفرنسا من 10 و حتى 12 يناير أيضا .