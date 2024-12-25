شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد اعتزال شيكابالا.. والزمالك يجدد المفاوضات لضم زيكو والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى محمد الليثى ان محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك أبلغ الإدارة بشكل ودي بانه سيعتزل نهاية الموسم الجاري والاكتفاء بما قدمه في الملاعب.

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر اون تايم سبورت اف إم " أن إدارة نادى الزمالك طلبت من مسئولي زد المساواة في التعامل مثل إدارة الأهلي والسماح برحيل زيكو للزمالك حال بيع مصطفى العش للأهلي ".

وأشار محمد الليثى رفض مسئولو نادي الزمالك الدخول في المفاوضات لضم أحمد قندوسي لاعب فريق سيراميكا والمعار من الأهلى بسبب غضبهم من مسئولي سيراميكا بعد رفضهم بيع لاعبيهم للزمالك من قبل لذلك يتحفظوا على الدخول في أي تفاوض معهم والقندوسي قريب جدا من البقاء مع سيراميكا كبيع نهائي.