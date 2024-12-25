شكرا لقرائتكم خبر عن موقف طاهر محمد الطبي ومدة غيابه المتوقعة عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يواصل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد أسفل العضلة الأمامية ، وغاب بسبب تلك الإصابة عن مباراة فريقه أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستمر غياب طاهر محمد عن الأهلي في مباراة المصري غدا بسبب حاجته إلى استكمال برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها، حيث يؤدي برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء.

ومن المتوقع أن يستمر غياب طاهر عن الأهلي من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من وقت الإصابة، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم إلان جاهزيته للمشاركة في المباريات.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها الثامنة مساء غداً الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.



يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كولر قائمة الفريق التي تدخل معسكر مغلق بالإسكندرية.



وشهد أخر ظهور للأهلى في بطولة الدوري المصري تعادل سلبى مع البنك الاهلى بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة في الجولة الخامسة لتقام في يناير بسبب انشغال كتيبة كولر بمواجهة بطل الجزائر.



ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الأهلى.