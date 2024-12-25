شكرا لقرائتكم خبر عن نقد وحذف المنشور ..مسئول في الزمالك يسخر من ميشالاك والان مع تفاصيل الخبر

انتقد شريف منير حسن مدير العلاقات العامة بنادى الزمالك، مستوى البولندى كونراد ميشالاك لاعب الفريق، وذلك خلال مباراة الزمالك و طلائع الجيش ببطولة الدورى والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2 / 2.

وكتب شريف منير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك منشورا يسخر فيه من اللاعب، جاء فيه:" ميشالاك يكمل معايا في إدارة العلاقات العامة أحسن" ، وذلك كرد فعل على المستوى الذى ظهر به اللاعب خلال المباراة ، و الذى نال نقد من متابعى المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وقام مدير العلاقات العامة بالنادى بحذف المنشور بعد ساعات قليلة من نشره على الصفحة .

كان جروس المدير الفنى للفريق عقد جلسة مع ميشالاك، وتحدث معه بشأن الأدوار المطلوبة منه فى الملعب ومنحه بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في التقسيمة التى خاضها اللاعبون.