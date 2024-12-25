شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد 5 لاعبين أمام حرس الحدود اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يفقد حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، 5 لاعبين اليوم الخميس، أمام حرس الحدود في المباراة التي ستقام على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة السادسة من دورى nile.

يغيب عن الإسماعيلى كل من أحمد عادل عبد المنعم للإصابة بمزق في العضلة الضامة، عبد الكريم مصطفى إجراء جراحة في إصبع القدم، أحمد الشيخ للتأهيل من عملية غضروف الركبة، عبد الله محمد، عبد الرحمن كتكوت لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة حرس الحدود كالتالى..

حارس مرمى: كمال السيد، عبد الله جمال

الدفاع: عماد حمدى، محمد عمار، محمد نصر، حاتم سكر

الوسط: هشام محمد، محمد حسن، محمد بيومى، عبد الرحمن الدح، على الملوانى، عبد الله السعيد، محمد خطارى، نادر فرج، مروان حمدى، محمد وجدى، إبراهيم عبد العال، عمر القط، إيريك تراورى

الهجوم: خالد النبريصى، محمد زيدان، حسن صابر

يتسلح حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، بمعنويات اللاعبين بعدما قدموا أداء مميزا أمام بيراميدز في اللقاء الماضية، وطالب اللاعبين بضرورة رد الاعتبار أمام الحرس بعد الهزيمة أمامه في كأس رابطة الأندية، وشدد على ضرورة استغلال الفرص لخطف النقاط الثلاثة التي ستدفع بالفريق لاندية القمة.



ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفين واستقبلت شباكهم 3 أهداف.