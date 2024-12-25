شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مفاوضات الأهلي مع بغداد بونجاح وموقف اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

يواصل مسئولو النادي الأهلي البحث عن التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر لتدعيم صفوفه في يناير المقبل، وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، ويعد الجزائري بغداد بونجاح مهاجم الشمال القطري أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الأهلي.

ودخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع مسئولي الشمال القطري للحصول على موافقتهم في التعاقد مع اللاعب الجزائري في يناير المقبل، ورحب مسئولي النادي القطري، بأن ينضم بونجاح للأهلي بعد نهاية الموسم للمشاركة في كأس العالم للأندية ورفض رحيله في يناير في ظل حاجة الشمال لجهود المهاجم الجزائري فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي.

ووافق بونجاح على الانضمام للأهلي واتفق بشكل مبدئي على الراتب الذي سيحصل عليه نظير ارتداء قميص الأهلي، ولكن طلب حسم المفاوضات مع نادي الشمال القطري.

وطلب الأهلي ضم بونجاح على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، وعرض أكثر من لاعب في الأهلي من أجل الانتقال إلى النادي القطري في صفقة تبادلية مثل بيرسي تاو ورضا سليم ومحمود كهربا، من أجل إقناع الشمال بالموافقة على التخلي عن بونجاح في يناير المقبل.

وكان الشمال قد جس نبض مسئولي الأهلي من أجل التعاقد مع مروان عطية لاعب الفريق الأحمر، ولكن تم الاعتذار عن العرض في ظل الحاجة إلى جهود اللاعب كونه من العناصر الأساسية في صفوف الفريق الأحمر.