شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرحب برحيل كريم نيدفيد عن الأهلي في يناير والان مع تفاصيل الخبر

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مرونة في مسألة رحيل كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعدما خرج من حسابات المدرب السويسري في الفترة الأخيرة، ويغيب عن المشاركة بشكل مستمر.

ولم يستغل كريم نيدفيد الفرص التي حصل عليها في الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر، في أكثر من مناسبة، ليخرج من حسابات المدرب السويسري ولا يتواجد في قائمة المباريات إلا في مناسبات قليلة.

ويهتم أكثر من نادي بضم كريم نيدفيد في يناير مثل زد والاتحاد السكندري والجونة، ويرغب اللاعب في الرحيل عن القلعة الحمراء لصعوبة الحصول على فرصة جديدة في الأهلي.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها الثامنة مساء غداً الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كولر قائمة الفريق التي تدخل معسكر مغلق بالإسكندرية.

وشهد أخر ظهور للأهلى في بطولة الدوري المصري تعادل سلبى مع البنك الاهلى بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة في الجولة الخامسة لتقام في يناير بسبب انشغال كتيبة كولر بمواجهة بطل الجزائر.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الأهلى.