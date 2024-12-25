شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى يعود لقائمة المصابين في الزمالك بعد 30 يوم والان مع تفاصيل الخبر

عاد محمد حمدى لاعب الزمالك الى قائمة لمصابين في الفريق، وذلك بعد أن تعرض اللاعب لشرخ في ضلعين بالقفص الصدري، مع وجود هواء على الرئة، بعد الكدمة القوية التي تعرض لها إثر الالتحام مع حارس مرمى طلائع الجيش محمد شعبان فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء.

محمد حمدى تعرض لإصابة خلال شهر نوفمبر الماضى في أولى مباريات الفريق ببطولة الدورى، أمام البنك الأهلى، وتم تشخصيها بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وتغيب بسببها عن المشاركة مع الفريق لمدة 3 أسابيع، وبالفعل شارك في التدريبات 24 نوفمبر، وتم الاعتماد عليه في مباراة الفريق أمام المصرى بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، والتي أقيمت 15 ديسمبر، ومن وقتها لم يشارك مع الفريق في أي مباراة سوى لقاء الأمس امام طلائع الجيش.

ومن المقرر أن يستمر محمد حمدي تحت الملاحظة في المستشفى لمدة 48 ساعة لحين الاطمئنان على حالته.

ونُقل محمد حمدى إلى اقرب مستشفى لملعب الكلية الحربية، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة وتحديد مدى إصابته.