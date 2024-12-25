شكرا لقرائتكم خبر عن موقف عمر كمال مع الأهلى من مباراة المصرى فى الدورى غداً والان مع تفاصيل الخبر

يحسم مارسيل كولر المدير الفني للأهلى، اليوم الأربعاء، موقف عمر كمال لاعب الفريق من دخول قائمة مباراة المصرى، غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وغاب عمر كمال عن مباراة شباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا الأخيرة بسبب إصابته بقطع فى شريان اليد، لكن لم يتحدد موقفه الطبى من اللحاق بالمباراة.

ويخضع عمر كمال لفحص طبى من قبل الجهاز الطبى للأهلى على مرفق اليد لتحديد موقفه من دخول المباراة أو استمرار استبعاده من تلك المواجهة، قبل إعلان قائمة الفريق الأحمر المسافرة إلى الإسكندرية لخوض مباراة المصرى غدا.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الثامنة مساء غد الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كولر قائمة الفريق التي تدخل معسكر مغلق بالإسكندرية.

وشهد آخر ظهور للأهلى فى بطولة الدورى المصرى تعادلا سلبيا مع البنك الأهلى بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة فى الجولة الخامسة لتقام فى يناير بسبب انشغال كتيبة كولر بمواجهة بطل الجزائر.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية، قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الأهلى.