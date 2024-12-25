شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يترقب قرعة أمم أفريقيا لتحديد متطلباته قبل الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجأ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وضع خطة اعداد المنتخب لنهائيات أمم إفريقيا، لحين الكشف عن مجموعة الفراعنة، في القرعة التي تحدد لها يوم 27 يناير المقبل بمدينة الرباط المغربية.



وكان من المقرر أن يناقش مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الكرة الملف الخاص بالمنتخبات الوطنية والتحضير للبطولات المقبلة خاصة ارتباط المنتخب الأول بقيادة حسام حسن بمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما مارس المقبل في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اتحاد الكرة بإقامة قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 السبت 27 يناير 2025 في العاصمة المغربية الرباط، وتُقام البطولة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 14 يناير 2026.



ويستعد منتخب مصر، بقيادة حسام حسن المدير الفني الحالي، لخوض منافسات البطولة بمعنويات مرتفعة بعد مسيرة جيدة فى التصفيات، وضمن الفراعنة التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025، في صدارة المجموعة الثالثة، بوصوله إلى 14 نقطة من الـ6 مباريات بواقع 4 انتصارات وتعادلين.



ويطمح المنتخب الوطني لتحقيق اللقب الثامن في تاريخه، خاصة مع وجود قائمة من اللاعبين المميزين الذين يقدمون أداءً قويًا على المستويين المحلي والدولي، وتمثل القرعة خطوة حاسمة في تحديد مسار المنتخب في البطولة، حيث ستحدد خصومه في دور المجموعات.