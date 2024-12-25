شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يكشف آخر تطورات ملف عودته للأهلى.. وكواليس رفض اللعب للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد حسام عاشور، لاعب الأهلى السابق، أنه يثق فى عودته للقلعة الحمراء مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة، مشيرا: "لدى يقين بأننى سوف أعود إلى النادى الأهلى، فى يوم من الأيام والأهلى حياتى وكل شىء بالنسبة لحسام عاشور".

وقال عاشور فى تصريحات تليفزيونية: "كنت بجوار النادي، وبنتي طلبت مني دخول النادي، وتوقفت بالعربية وقولت أنا حسام عاشور القائد التاريخي للنادي الأهلي ومش عارف أدخل بنتي النادي". وأكمل: "تحدثت مع المهندس خالد مرتجي، عقب تصريحاته وشكرته، وحاليًا هناك وسطاء من أجل عودتي للنادي الأهلي، وأنا تحت أمر النادي في أي مكان".

وكشف حسام عاشور كواليس انضمامه لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، بعد رسوبه في الاختبارات، موضحا: "أفضل عدم الظهور والحديث كثيرًا، ودي طبيعتي وأحب التركيز فى الملعب وعملى، وفى حال تركيزى على الشو لم أكن أحقق تلك الإنجازات".

وتابع: "انضميت لناشئى الأهلي وعمري كان 14 سنة، ولم ألعب في أي نادٍ قبل انضمامى للأهلي، وكنت ألعب في الشارع، ورسبت في الاختبارات قبلها بعام، ووالدى رفض ذهابى للاختبارات مرة أخرى، وذهبت بدون علمه".

وأردف: "أسامة عرابى من اختارنى فى اختبارات الأهلى التى كانت فى المعادى، وفى قطاع الناشئين كان الجميع يتحدث عن أحمد سمير فرج وحسام عاشور وعماد متعب وأنا لم يكن يعرفنى أحد".

وواصل: "اللعب فى الأهلى صعب ويحتاج من يستطيع تحمل الضغوطات، وكنت ألعب فى قطاع الناشئين فى مركز باك رايت، ومحمود صالح من وظفنى فى وسط الملعب وكنت مهارى".

وأردف: "أسامة عرابي، سألني عن عمري لأن في ذلك الوقت كانت التسنين منتشر، وكان عندي إصرار وعزيمة للانضمام للأهلي".

وأوضح أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، سبب رحيله عن الفريق.

واستطرد: "كانت تحدث مشادات في غرفة الملابس وكنت قائد الفريق وعندما أطلب من أحد الصمت الأزمة تنتهي".

وتابع: "صالح جمعة تعبني جدًا، لكنه كان يحترمني وفي حالة حدوث أزمة وأطلب منه شىء يلتزم، وهو لاعب كبير وقصر في حق نفسه".

وعن فايلر قال: "فايلر لم يكن يحبني، وعند وصوله طلبت منع أن يركز فى التدريب والأمور الأخرى، هناك لاعبين كبار تتولى الأمر وهذا نظام النادى الأهلى، وأحترم ذلك".

وأردف: "فايلر قلب عليا بعدما علم أننى حصلت على 36 بطولة، وعقد جلسة معى وقالى الجميع يتحدث عنك أنك الأكثر تتويجا بالبطولات، حصلت على كام بطول؟.. قولت له 36، قال لى مش كفاية كده".

وأكمل "كنت أحلم أن أكون أكثر لاعبي العالم تتويجًا بالبطولات، وحالة استمراري في الأهلي عامين كنت سأتخطي داني ألفيش".

ووجه حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، رسالة هامة لثنائي القلعة الحمراء إمام عاشور، ومحمود عبدالمنعم كهربا. وقال عاشور، في تصريحات تليفزيونية: "إمام عاشور، التركيز معه كبير لأنه كان يلعب في الزمالك، وهو لاعب جيد ويقدم مستوى مميز". وتابع: "أنصح كهربا، وإمام عاشور، بالتركيز في الملعب، وأطلب منهم عدم الظهر خلال الفترة القادمة إلا في الملعب فقط". وواصل: "كنت أتوقع فوز الأهلي على باتشوكا والتأهل للنهائي، وحزنت بسبب سيناريو المباراة، خاصة أن الأهلي كان الأفضل في المباراة أهدر العديد من الفرص وكان متقدم في ركلات الترجيح". وعن جمهور الأهلي قال: "النادي الأهلي قوي بجمهوره، ومن يقوي النادي جمهوره، وما ينفعش اللاعب يدخل في صدام مع الجمهور، لأنه سيخسر بنسبة 100%، والجمهور يشجع النادي بدون مقابل عكس اللاعبين، وأي لاعب يعادي الجمهور سيكون هو الخاسر". وشدد: "الجيل الحالي، تفوق على جيلنا بالبطولات، ولكن باللعب نحنا كنا الأفضل، وأجانب الأهلي جيدون، سواء بيرسي تاو، أو رضا سليم، وأشرف داري، وأفضل أن يلعب علي معلول أمام يحيى عطية الله، وستكون جبهة مميزة وهتكسر الدنيا". وأردف: " الزمالك سيظل هو منافس الأهلي، مهما تعرض الفريق للأزمات". وزاد: " تعجبت من رحيل أليو ديانج، وأتمنى عودته، وضم حمدي فتحي قبل كأس العالم إضافة قوية للفريق، ووسام أبو علي أفضل مهاجم في إفريقيا، والتعاقد مع بغداد بونجاح سيظلم وسام". وعن انضمام زيزو للأهلي: " زيزو من أفضل اللاعبين في مصر، وفي حالة انضمامه للأهلي سيكون مفيد، وملف تجديده مع الزمالك طول جدًا". واستكمل: " الأهلي سيتوج ببطولة الدوري المصري بلا منازع، كما سيحصد لقب دوري أبطال أفريقيا". ووجه عاشور رسالة لجمهور الأهلي قائلا: "طبعا عارفين أنا بحبكم، والنادي الأهلي يحتاجكم الفترة القادمة، وننتظر منكم الوقوف بجوار النادي الفترة القادمة".

ويختتم فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الثامنة مساء غداً الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كولر قائمة الفريق التي تدخل معسكر مغلق بالإسكندرية.

وشهد آخر ظهور للأهلى في بطولة الدوري المصري تعادل سلبى مع البنك الاهلى بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة في الجولة الخامسة لتقام في يناير بسبب انشغال كتيبة كولر بمواجهة بطل الجزائر.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الأهلى.