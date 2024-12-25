شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب رد فيفا على شكوى بوبيندزا والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسئولو نادى الزمالك رد الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، على الشكوى التي تقدم بها النادى بشأن أزمة الجابونى آرون بوبيندزا ، الذى وقع للقلعة البيضاء ثم انتقل لصفوف نادى رابيد بوخارست الرومانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتقدم الزمالك بشكوى لفيفا ضد بوبيندزا بعد توقيعه لنادى بوخارست الرومانى، واللعب بين صفوفه رغم توقيعه للأبيض في الصيف الماضى.

وبدأت أزمة بوبيندزا مع الزمالك بعد إعلان النادي توصله لاتفاق مع اللاعب والحصول على البطاقة الدولية الخاصة به، إلا أنه وقع للنادى الرومانى في النهاية، ضارباً عرض الحائط بجميع الاتفاقيات والالتزامات مع النادى.

وأعلن عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، خلال الساعات الماضية تلقيه إخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن شكوى اللاعب آرون بوبيندزا لاعب بوخارست الرومانى.