شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يرهن الإفراج عن المكافآت بالفوز على سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

رهن مسئولو البنك الأهلى صرف مستحقات الفوز للاعبى الفريق، بتخطى فريق سيراميكا فى الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى، وكان مسئولو البنك الأهلى أوقفوا مستحقات اللاعبين والمكافآت عقب الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الثالثة من الدورى، كما فرضوا غرامات على اللاعبين.

ويستهدف مسئولو البنك الأهلى، تحفيز اللاعبين لبذل مزيد من الجهد، ومواصلة الانتصارات بالدورى، بعد الفوز فى المباراة الماضية على مودرن سبورت بهدف نظيف.

ويستعد البنك الأهلى لمواجهة سيراميكا، فى الخامسة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى.

ونجح لاعبو البنك الأهلى فى تحقيق أول فوز لهم بالدورى فى الموسم الجارى، عقب التغلب على مودرن سبورت بهدف نظيف، حيث استهل البنك الأهلى مشواره فى البطولة المحلية بالهزيمة أمام الزمالك 3-2، ثم التعادل سلبياً مع فاركو، والهزيمة أمام بيراميدز 3-1، ثم التعادل سلبياً مع الأهلى.

من جانبه أعرب طارق مصطفى عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه فى الدورى قائلاً: فوز مهم على فريق قوى ومنظم وثلاث نقاط غالية تجعلنا نتقدم خطوات مهمة فى جدول الترتيب ومازال أمامنا المزيد من العمل، جميع اللاعبين قاتلوا من أجل تحقيق الانتصار ونفذوا التعليمات الفنية للخروج بنقاط المباراة.

وأضاف المدير الفنى للبنك الأهلى، التوفيق كان غائبا عن الفريق خلال المواجهات الماضية وكنا نستحق الفوز فى العديد من المباريات، وأشكر اللواء أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادى البنك الأهلى والسادة أعضاء المجلس والمشرف العام على الكرة وذلك للدعم الكبير والمساندة الرائعة للفريق.