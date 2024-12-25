شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس منح الفرصة لـ مصطفى شوبير فى مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يدرس الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر بالتشاور مع البلجيكى ميشيل يانكون منح مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق فرصة الظهور فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة المصرى البورسعيدى.

يواجه فريق الأهلى نظيره المصرى البورسعيدى فى الثامنة مساء غد الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى المصرى.

وشارك محمد الشناوى حارس الأهلى فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر بالمباريات الأخيرة بينما غاب مصطفى شوبير بسبب الإصابة ويرغب كولر فى مواصلة سياسة التدوير بين الشناوى وشوبير فى ظل تألقهم مع الفريق.

وشهد آخر ظهور للأهلى فى بطولة الدورى المصرى تعادلا سلبيا مع البنك الأهلى بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة في الجولة الخامسة لتقام في يناير بسبب انشغال كتيبة كولر بمواجهة بطل الجزائر.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى.