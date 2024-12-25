شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفقد جهود 5 لاعبين أمام المصري البورسعيدى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يفقد الأهلي في لقاء المصري البورسعيدي، جهود 5 لاعبين، وهم كريم فؤاد وعلي معلول ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ورضا سليم بسبب الإصابة.

يواجه فريق الأهلى نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء غداً الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

وقال أحمد جاب الله، إن طاهر محمد طاهر أجرى أشعة رنين مغناطيسي أثبتت إصابته بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

وأوضح طبيب الفريق أن طاهر يخضع للعلاج ويقوم بإجراء فحوصات طبية جديدة الأسبوع المقبل للاطمئنان على حالته.

وإجمالا.. شارك طاهر محمد طاهر مع الاهلى فى 163 مباراة بجميع البطولات سجل 21 هدفاً وصنع 20 هدفا.

طاهر محمد طاهر نجح في حجز مكان أساسي ضمن تشكيل الأهلي منذ بداية الموسم الجاري، حيث شارك خلال الموسم الحالي مع "المارد الأحمر" في 12 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 5 أهداف، وساهم في صناعة 4 أهداف أخرى.

وتعد هذه الانطلاقة الأفضل لصاحب الـ 27 عاماً طوال مشواره.

وشهد أخر ظهور للأهلى في بطولة الدوري المصري تعادل سلبى مع البنك الاهلى بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة في الجولة الخامسة لتقام في يناير بسبب انشغال كتيبة كولر بمواجهة بطل الجزائر.



ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى.