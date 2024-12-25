شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى محترفى اليد قبل عودة المسابقة 7 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

يعتلى فريق الزمالك صدارة ترتيب دورى محترفى كرة اليد برصيد 39 نقطة بعد الفوز فى جميع لقاءاته المؤجلة مؤخرًا، يليه الأهلى ثانيا برصيد 36 نقطة بالخسارة فى مباراة وحيدة من الـ 13 جولة.

وجاء ترتيب الجدول كالتالى..



ترتيب دورى محترفى اليد

وكشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات لاتحاد كرة اليد عن استئناف مسابقة دورى المحترفين للرجال يوم 7 فبراير المقبل بانطلاق المرحلة الثانية من المسابقة عقب انتهاء مشاركة المنتخب ببطولة العالم العالم القادمة المقرر إقامتها بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج يناير المقبل، خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025.

ويتوجه منتخب كرة اليد إلى كرواتيا يوم 12 يناير المقبل قادماً من إسبانيا، للمشاركة فى بطولة العالم القادمة المقرر إقامتها بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج يناير المقبل، خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025 .

ومن المقرر أن يخوض منتخب اليد معسكرا مغلقا يناير المقبل فى إسبانيا لخوض دورة ودية قبل المشاركة فى المحفل الدولى.

وأسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقبلة بالدنمارك و كرواتيا و النرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات كلا من ، كرواتيا والأرجنتين والبحرين.