شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يطلب التعاقد مع مهاجم ولاعب وسط بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

حدد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أول طلباته الفنية التي يحتاجها الفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية، من حيث المراكز التي تحتاج الى تدعيم وضم لاعبين جدد بها، حيث طلب من إدارة الزمالك التعاقد مع مهاجم أجنبى بالإضافة إلى لاعب في خط الوسط.

وأخطر المدير الفنى إدارة النادى بضرورة ضم لاعب خط وسط تحسبا لغياب أو إصابة اى من اللاعبين في هذا المركز مثل دونجا أو من مازال تحت التقييم مثل كونراد ميشالاك، كما شدد على ضم مهاجم سوبر تحسبا لعدم الاتفاق مع اى من اللاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم.

ومن المقرر أن يرفع جروس تقريره الفني لمجلس إدارة الزمالك بشان كل احتياجات الفريق، نهاية الشهر الجارى، حتى يتثنى للإدارة إمكانية ضم لاعبين جدد أو الاستغناء عن البعض الاخر، او إنهاء اعارة البعض الأخر وفقا لوجهة النظر الفنية للمدير الفني للفريق.