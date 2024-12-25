شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يرفض الراحة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

رفض السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب مباراة الطلائع بالجولة السادسة من بطولة الدورى، التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء، وانتهت بالتعادل الإيجابى.

وقرر جروس استئناف التدريبات اليوم فى موعدها بمقر النادى بميت عقبة، استعدادا للمباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندرى المقرر لها الأحد بالجولة السابعة من بطولة دورى nile.

وتعادل الزمالك مع الجيش بهدفين لكل فريق سجل للأبيض محمد شحاتة وحسام أشرف، وبذلك حل الزمالك فى وصافة جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 11 نقطة، من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة.