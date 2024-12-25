شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعقد اجتماعه الثانى اليوم لحسم الملفات الشائكة والان مع تفاصيل الخبر

يعقد اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا حاسمًا اليوم الأربعاء، بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة عدد من الملفات الشائكة، وهو الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، والذى يشمل عملية التسليم والتسلم بجانب ملفات أخرى.

ويضم مجلس ادارة اتحاد الكرة الجديد، هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

يأتي على رأس الملفات الشائكة المراد مناقشتها، تحديد اسم الخبير الأجنبي الذي سيتولى رئاسة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير منظومة التحكيم ورفع كفاءة الأداء في إدارة المباريات المحلية والدولية.

تهدف الخطوة إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية في تحسين الأداء التحكيمي، خاصة في ظل الانتقادات التي طالت مستوى التحكيم في الفترة الأخيرة. وتسعى اللجنة الجديدة إلى ضمان العدالة التحكيمية وتعزيز ثقة الأندية والجماهير في منظومة التحكيم المصري.

تتضمن القضايا التي سيتم مناقشتها أيضا في الاجتماع، تطوير تقنية حكم الفيديو خلال الفترة المقبلة، حيث تقرر عقد جلسة مع ممثلي الشركة الإسبانية المسؤولة عن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) المستخدمة في الدوري المصري، وذلك لمناقشة آليات تطوير التقنية وتحديثها بما يتماشى مع أحدث المعايير المستخدمة في الدوريات الأوروبية الكبرى، بجانب خطة المنتخبات الوطنية فى المرحلة المقبلة.