شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تخطيط الأهلي تحسم مصير محمود كهربا.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حسمت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي مصير محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأحمر، وأكدت اللجنة، التي يترأسها مختار مختار، أن تواجد كهربا مع الفريق خلال النصف الثاني من الموسم الجاري بات صعباً للغاية في ظل تراجع مستواه وإشتعال الغضب الجماهيري ضده.

وشددت اللجنة على أن أزمات محمود كهربا الأخيرة أدخلت الفريق نفق مظلم بسبب الصدام مع الجهاز الفني تارة ومع الجماهير تارة أخري، لذا من الأفضل رحيله في يناير المقبل.

وجاءت رؤية لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بعد الازمة الأخيرة التي إندلعت بين كهربا والجمهور الأحمر في مباراة شباب بلوزداد الجزائري بسبب تحريضه لزملاؤه على رفض تحية الجماهير بسبب هتافهم ضدهم قبل اللقاء بسبب وداع بطولة إنتركوننتنال والتي أهدر فيها اللاعب ركلة ترجيح مؤثرة.

وأوضحت اللجنة، في جلساتها الأخيرة، أن محمود كهربا غير قادر على العودة لمستواه السابق سريعاً بفضل أزماته المتكررة وعدم تركيزه في الملعب، لذا لابد من رحيله خلال يناير المقبل خاصة أن الفلسطيني وسام أبو على يقود هجوم الفريق بجدارة بجانب سعى الاهلى لجلب مهاجم أجنبى أخر.

ومن المقرر أن يحسم الأهلي موقف كهربا لاسيما أن اللاعب لا يمتلك عروضاً في الوقت الحالى لكنه يرحب بالخروج معاراً من الاهلى في يناير.

وشارك كهربا بديلًا في فوز الأهلي العريض أمام شباب بلوزداد الجزائري بالأمس الأحد بنتيجة 6-1، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، وظهر كهربا في 7 مباريات رفقة الأهلي خلال الموسم الجاري، حيث سجل هدفين وصنع آخر.

وسبق وأن خرج كهربا معارًا في يناير 2022، لمدة 6 أشهر إلى نادي هاتاي سبور التركي، وكان كهربا قد انضم إلى النادي الأهلي، في يناير 2019 في صفقة انتقال حر.

وخاض صاحب الـ30 عامًا، 142 مباراة في مختلف المسابقات والبطولات، وساهم في 70 هدفًا، حيث سجل 48 وصنع 22 آخرين.