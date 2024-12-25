شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس نجم الأهلى الأسبق يحتفل بعيد ميلاده الـ71 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل محمد حسن حسين يونس، الشهير بـ"مصطفى يونس" نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق اليوم الاربعاء بعيد ميلاده الـ71، فلقد وُلد فى الخامس ‏والعشرين من ديسمبر من عام 1953، وانضم لصفوف الأهلى وهو فى سن ‏صغيرة لا تتعدى السادسة عشرة من عمره‎.

بدأ مصطفى يونس مشواره مع الفريق الأول للنادى الأهلى فى موسم ‏‏1972-1973 فى الجيل الذهبى للفريق تحت قيادة المدير الفنى المجرى ‏هيديكوتى، والذى يدين له يونس بالفضل فى إصقال موهبته وتنمية قدراته ‏الفنية والبدنية، حيث رافق يونس فى ذلك الوقت عمالقة القلعة الحمراء .

تألق مصطفى يونس فى قيادة خط دفاع المارد الأحمر على مدار ‏سنوات طويلة ساهم خلالها فى تتويج الفريق بـ 12 لقباً بواقع 7 ‏منها ببطولة الدورى الممتاز و3 ألقاب لكأس مصر فضلاً عن حمله أول ‏لقب إفريقى لأبناء التتش فى عام 1982 وهو قائد لأبناء التتش على ‏حساب أشانتى كوتوكو الغانى بعقر ملعبه، كذلك التتويج مع الأهلى ‏بلقب أفريقيا لأبطال الكؤوس عام 1984.‏

مصطفى يونس القائد التاريخى للنادى الأهلى لقبّه الخبراء والنقاد ‏بـ"بيكنباور" الكرة المصرية، أسوة بالنجم الألمانى الشهير، لما كان ‏يتميز به من قدرات فنية هائلة وقدرات على التقدم للأمام وعمل الزيادة ‏الهجومية.‏

قاد يونس خط دفاع منتخب مصر بامتياز خلال فترة السبعينات، مقدماً ‏نموذجاً صارخاً فى مركز قلب الدفاع فى صفوف الفراعنة، قبل أن يعلن ‏اعتزاله لعبة الكرة القدم فى موسم 1984-1985‏‎.‎

وتوجه يونس إلى مجال التدريب مطلع التسعينيات، عقب إنهاء مسيرته ‏داخل المستطيل الأخضر، فتولى القيادة الفنية لعدة أندية على رأسها ‏الهلال السودانى وأربيل العراقى، والأولمبى السكندرى ودمياط والسكة ‏الحديد والمصرى البورسعيدى، كذلك ترأس الجهاز الفنى لمنتخب مصر ‏تحت 21 عاماً‎.‎

وحول يونس قبلته إلى الإعلام الرياضى من خلال تقديم بعض البرامج ‏عبر الفضائيات، حيث تميز نجم الأهلى السابق خلال ظهوره الإعلامى ‏بالجرأة الشديدة وبالآراء المثيرة ووجهات النظر التى تثير الجدل بين ‏جماهير الكرة المصرية والتى تُغضب أنصار القلعة الحمراء فى كثير من ‏الأحيان، لكنه يبقى واحداً من رموز الأهلى وأحد نجومه الكبار الذين ‏خدموا قلعة الجزيرة فى السبعينيات وبداية الثمانينيات‎.