شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يدخل اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، معسكراً مغلقاً ببرج العرب، استعداداً لمواجهة الأهلي غداً الخميس، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري.

ورصد مسؤولو النادي المصري مكافآت مادية لتحفيز اللاعبين للفوز على الأهلي في المباراة المرتقبة، وتأمين صدارة جدول المسابقة المحلية، حيث يتصدر المصري جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة.

واستعان الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر، بالمباريات السابقة للأهلي، وآخرها مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بستة أهداف مقابل هدف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأحمر قبل المباراة المرتقبة.

ونجح النادي المصري في حصد 11 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 5 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في اثنتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تستقبل شباكه أي أهداف كأقوى خط دفاع في الدوري.

وكان المصري قد تغلب في مشواره بالدوري على الزمالك بهدف نظيف في الجولة الثالثة، ثم فاز على بيراميدز بهدف نظيف أيضاً في الجولة الرابعة، قبل التعادل مع حرس الحدود سلبياً في الجولة الخامسة، ويبحث الفريق البورسعيدي عن حصد بطولة في الموسم الجاري مع انطلاقته المميزة بالدوري.