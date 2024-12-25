شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق صفحة الطلائع استعدادا للاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صفحة مباراة الطلائع، التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء بالجولة السادسة من بطولة الدورى، حيث طلب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق من اللاعبين التركيز في المباراة المقبلة امام الاتحاد السكندرى.

ويلتقى الزمالك مع الاتحاد السكندرى الأحد المقبل في اطار الجولة السابعة من بطولة الدورى، ثم يعقبه مباراة الفريق أمام المصرى بالكونفدرالية الأفريقية.

وشدد جروس على لاعبيه بضرورة تلاشى أي أخطاء أو تكرارها في المباريات، مع الالتزام بتنفيذ التعليمات التي يمنحها لهم خلال التدريبات و المحاضرات التي تسبق المباراة.