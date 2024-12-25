شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الأربعاء 25 – 12 – 2024 فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل مساء اليوم الأربعاء، منافسات الجولة السادسة من دوري nile، بـ3 مواجهات قوية بين الاتحاد السكندرى مع مودرن سبورت، والإسماعيلى مع حرس الحدود، وأخيرا بيراميدز مع فاركو.

موعد مباراة الاتحاد ومودرن سبورت

ويستقبل فريق الاتحاد السكندرى في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، فريق مودرن سبورت على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري nile.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في لقاء، سجل لاعبو زعيم الثغر 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

في المقابل، يحتل فريق مودرن سبورت السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط، جمعها من 3 تعادلات وهزيمتين ولم ينجح في تحقيق الفوز حتى الآن، وسجل لاعبو مودرن سبورت هدفين فقط واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

موعد مباراة الإسماعيلى وحرس الحدود

يستضيف فريق الإسماعيلى فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء، فريق حرس الحدود على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع السادس من دوري nile لهذا الموسم.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفين واستقبلت شباكهم 3 أهداف.

في المقابل، يحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير برصيد نقطتين، جمعها من تعادلين و3 هزائم ولم يعرف الفوز حتى الآن، سجل لاعبو الحرس هدفا واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

موعد مباراة بيراميدز وفاركو

يلتقى فريق بيراميدز في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، مع فريق فاركو على استاد 30 يونيو، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من دوري nile.

يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في لقاء، سجل لاعبو الفريق السماوى 7 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

في المقابل، يحتل فريق فاركو المركز الثامن برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء والخسارة في مباراتين، سجل لاعبو فاركو 7 أهداف واستقبلت شباكهم مثلها.