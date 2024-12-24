الامارات | خليفة الحمادي يمنح الكويت هديتين.. و"الأبيض" يخسر بطريقة درامية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الكويتي، 1-2 في ثاني لقاءات المنتخبين بخليجي 26، والذي جمعهما على استاد جابر الأحمد الدولي، "الثلاثاء".

وعاني الأبيض من تكرار أخطاء مدافعيه ليدخل مباراته ضد عُمان في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى وليس لديه أي خيارات سوى الفوز، بعد أن تجمد رصيده عند نقطة واحدة، بينما رفع المنتخب الكويتي رصيده إلى أربع نقاط

وارتكب خليفة الحمادي، هفوتين دفاعيتين قاتلتين حينما قطع محمد دحام الكرة منه، لينفرد بالحارس خالد عيسى، ويضعها على يمينه مسجلا هدف التعادل للمنتخب الكويتي، "16".

وعاد الحمادي، ليُعيد الكرة إلى حارس مرماه، ليسبقه إليها معاذ الاصيمع، والذي راوغ خالد عيسى قبل أن يضع الكرة في المرمى "89"

وبات هذا هو الخطأ الثالث على التوالي الذي يرتكبه مدافع الأبيض، بعدما تسبب في ضربة الجزاء التي سجل منها أكرم عفيف هدف التقدم للمنتخب القطري على الأبيض في المباراة الافتتاحية لكأس الخليج، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وكان المنتخب الوطني قد استهل اللقاء بأفضل طريقة، حينما تقدم في وقت مبكر بعد هجمة منظمة من جهة اليمين، توغل من خلالها حارب عبد الله ليضع الكرة من فوق حارس منتخب الكويت، وأكملها كايو في المرمى، "5".