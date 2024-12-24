شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد تنس الطاولة يُنهي إجراءات التسليم والتسلم لمجلس أشرف حلمى والان مع تفاصيل الخبر

أنهى الاتحاد المصري لتنس الطاولة إجراءات التسليم والتسلم بين الإدارة السابقة برئاسة معتز عاشور والمجلس الجديد المنتخب برئاسة اللواء أشرف حلمى للدورة الانتخابية 2024-2028.

وشهدت إجراءات التسليم والتسلم ، وجود لجنة من وزارة الشباب والرياضة، في حضور اللواء أشرف حلمى رئيس الاتحاد ، ومحمود أباظة امين الصندوق الحالى وعدد من مسئولي الاتحاد السابقين.



ومن المقرر، أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول بعد غدٍ الخميس، بعدما تسلم المهام بشكل رسمي، وسوف تضمن الجلسة مناقشة الجانب المالى قبل استلام الاتحاد فى عهد المجلس السابق تمهيدا لعرضه على المسؤولين بوزارة الشباب والرياضة.



وكان اللواء أشرف حلمى رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة قد توجه بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية بعد انتخابه رئيسًا للاتحاد ومجلس الإدارة الجديد لقيادة اللعبة حتى 2028.



وطالب حلمى أسرة تنس الطاولة المصرية بالالتفاف حول اللعبة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي تطوير مستوى اللعبة على كل المستويات بجميع عناصرها.