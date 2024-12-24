شكرا لقرائتكم خبر عن اللوزي يستقبل رئيس الاتحاد الفلسطيني للملاكمة للتهنئة بحقبة جديدة للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

استقبل مجدي اللوزي رئيس اتحاد الملاكمة المنتخب خلال الدورة الحالية، نظيره الفلسطيني محمد السلحوت والوفد المرافق له وذلك لتهنئه بتولي رئاسة المجلس بعد الفوز بالدورة الجديدة وحتي 2028.

وحرص اللوزي علي تكريم السحلوت وتقديم درع الاتحاد خلال الزيارة التي شهدت الاتفاق علي عدد من نقاط للتعاون خلال الفترة المقبلة .

وأكد مجدي اللوزي رئيس اتحاد الملاكمة أن هناك علاقة خاصة بين الشعب المصري والرياضين المصريين بشكل خاص والشعب الفلسطيني علي مر العصور.

وشدد علي أنه تم عقد جلسة مع السحلوت شهدت الاتفاق علي توأمة مع الاتحاد الفلسطيني خلال الفترة المقبلة

واختتم مجدي اللوزي تصريحاته، ليست الرياضة ما تقرب بين مصر والشعب الفلسطيني ولكنها هناك صلات كثير باتصال دائم منذ أمد التاريخ.

ويبدا اتحاد الملاكمة بقيادة مجدي اللوزي حقبة جديدة في تاريخ الملاكمة المصرية، وقرر المجلس في وقت سابقا فتح ضم اللاعبين الجدد في كل المراحل السنية لكل هيئات الجمعية العمومية للتسجيل بالاتحاد لمدة شهر خلال الفترةمن 21 ديسمبر حتي 20يناير القادم، ومن المنتظر أن تنطلق منافسات أول بطولة جمهورية للسيدات يوم 20يناير القادم