شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يعود لتشكيل الأهلى أمام المصري البورسعيدى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على عودة نجمه إمام عاشور لاعب خط الوسط للتشكيل الاساسى فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري.

يواجه فريق الأهلى نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

وجلس إمام عاشور على دكة الاهلى فى مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا ولكنه شارك بديلا فى الشوط الثانى لينجح فى تسجيل هدف ويقود المارد الاحمر للفوز بسداسية مقابل هدف.

وشهد أخر ظهور للأهلى في بطولة الدوري المصري تعادل سلبى مع البنك الاهلى بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة في الجولة الخامسة لتقام في يناير بسبب انشغال كتيبة كولر بمواجهة بطل الجزائر.



ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى.