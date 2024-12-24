شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى شوط أول مثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الزمالك على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة بينهما بإستاد الكلية الحربية بالجولة السادسة من دورى نايل ، تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول عن طريق جودوين شيكا في الدقيقة 35 ، وتعادل محمد شحاته للزمالك في الدقيقة 42 ، وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع نجح حسام أشرف في إحراز الهدف الثانى للفريق الأبيض .



جاءت أحداث الدقائق الأولى سريعة من جانب لاعبى الزمالك وفى الدقيقة الثانية أطلق حسام أشرف مهاجم الزمالك كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت خارج المرمى .

مرت الدقائق المتبقية ضغط هجومى من لاعبى الزمالك لإمتلاك منطقة الوسط ، مقابل محاولات من لاعبى طلائع الجيش لإمتلاك الكرة في منطقة الوسط والإحتفاط بها من أجل امتصاص الحماس الكبير للاعبى الفريق الأبيض .

بدأ طلائع الجيش في الهجوم على مرمى الزمالك بداية من الدقيقة 16 بعدما نجح أحمد متعب وإسلام محارب وأحمد سمير في امتلاك منطقة وقاموا بصناعة بعض الفرص الخطرة على محمد عواد حارس مرمى الزمالك .

في الدقيقة 18 سدد أحمد زيزو كرة لوب مفاجئة على مرمى محمد شعبان حارس طلائع الجيش تعلو المرمى بقليل ، بعدها بدقيقة يخطى أحد مدافعى الطلائع الكرة داخل منطقة الجزاء تصل لناصر منسى يطلقها صاروخ خارج منطقة الجزاء .

هدأت المباراة قليلا من الدقيقة 24 وحافظ الفريقين على الكرة في منطقة وسط الملعب ، خاصة لاعبو طلائع الجيش من أجل استمرار النتيجة على التعادل السلبى .

وفى الدقيقة 35 نجح طلائع الجيش في إحراز الهدف الأول عن طريق جودوين شيكا الذى استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وتخطى محمود حمدى الونش وأطلق كرة قوية داخل المرمى معلنا الهدف الأول للفريق العسكرى .

يحاول بعدها لاعبو الزمالك تنظيم صفوفه من أجل إدراك هدف التعادل في الشوط الأول على أقل تقدير خاصة وأن الهدف جاء مفاجئ للاعبى الفريق الأبيض في ظل سعيهم من البداية على إحراز هدف التقدم .

في الدقيقة 42 استطاع محمد شحاته مدافع وسط الزمالك من إحراز هدف التعادل من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء يفشل محمد شعبان في التعامل معها .

حاول لاعبو الزمالك بعدها استثمار هدف التعادل وقاموا بالضغط على لاعبى طلائع الجيش في الدقائق المتبقية من الشوط الأول لإحراز الهدف الثانى ، وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ينجح حسام أشرف مهاجم الزمالك من إحراز الهدف الثانى من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء يطلق بعدها حكم المباراة صافرته بانتهاء الشوط الأول .

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : حسام أشرف – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج.

جاء تشكيل الطلائع كالتالي:

حراسة المرمى : محمد شعبان.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحمن "زولا" - محمد فتح الله – خالد سطوحي- أحمد متعب.

خط الوسط : حميد ماو - فريد شوقي – إسلام محارب.

خط الهجوم : كريم طارق - جودوين شيكا – أحمد سمير.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء، عمر رضوان ورجب عمران وعلي حمدي و عماد فتحي وأحمد الشيخ وعمرو طارق و أحمد علاء ويسري وحيد وباسم مرسي.