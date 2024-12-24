شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة حرس الحدود غدا الأربعاء باستاد الإسماعيلية في سادس جولات مسابقة الدوري الممتاز ، القائمة ضمت كلاً من :

حارس مرمى .. كمال السيد ، عبد الله جمال.

الدفاع .. عماد حمدي ، محمد عمار ،محمد نصر ،حاتم سكر.

الوسط .. هشام محمد ،محمد حسن ، محمد بيومي ،عبد الرحمن الدح ، على الملواني ، عبد الله السعيد ،محمد خطاري ، نادر فرج ، مروان حمدي ،،محمد وجدي ،إبراهيم عبد العال ،عمر القط ، إيريك تراوري.

الهجوم .. خالد النبريصي ،محمد زيدان ،حسن صابر.

أعلن الدكتور مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي غياب عبد الكريم مصطفى ظهير أيسر الفريق عن مباراة حرس الحدود لخضوعه لجراحة عاجلة لإزالة أظفر القدم.

ويستعد الدراويش لمواجهة نظيره حرس الحدود في تمام الخامسة، مساء غد الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.