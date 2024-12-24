شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضغط لإحراز الهدف الأول فى مرمى الطلائع بعد مرور 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسيطر التعادل السلبى على مجريات مباراة الزمالك وطلائع الجيش بعد مرور 30 دقيقة في المباراة المقامة بينهما بإستاد الكلية الحربية بالجولة السادسة من دورى نايل .

جاءت أحداث الدقائق الأولى سريعة من جانب لاعبى الزمالك وفى الدقيقة الثانية أطلق حسام أشرف مهاجم الزمالك كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت خارج المرمى .

مرت الدقائق المتبقية ضغط هجومى من لاعبى الزمالك لإمتلاك منطقة الوسط ، مقابل محاولات من لاعبى طلائع الجيش لإمتلاك الكرة في منطقة الوسط والإحتفاط بها من أجل امتصاص الحماس الكبير للاعبى الفريق الأبيض .

بدأ طلائع الجيش في الهجوم على مرمى الزمالك بداية من الدقيقة 16 بعدما نجح أحمد متعب وإسلام محارب وأحمد سمير في امتلاك منطقة وقاموا بصناعة بعض الفرص الخطرة على محمد عواد حارس مرمى الزمالك .

في الدقيقة 18 سدد أحمد زيزو كرة لوب مفاجئة على مرمى محمد شعبان حارس طلائع الجيش تعلو المرمى بقليل ، بعدها بدقيقة يخطى أحد مدافعى الطلائع الكرة داخل منطقة الجزاء تصل لناصر منسى يطلقها صاروخ خارج منطقة الجزاء .

هدأت المباراة قليلا من الدقيقة 24 وحافظ الفريقين على الكرة في منطقة وسط الملعب ، خاصة لاعبو طلائع الجيش من أجل استمرار النتيجة على التعادل السلبى .

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : حسام أشرف – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج.

جاء تشكيل الطلائع كالتالي:

حراسة المرمى : محمد شعبان.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحمن "زولا" - محمد فتح الله – خالد سطوحي- أحمد متعب.

خط الوسط : حميد ماو - فريد شوقي – إسلام محارب.

خط الهجوم : كريم طارق - جودوين شيكا – أحمد سمير.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء، عمر رضوان ورجب عمران وعلي حمدي و عماد فتحي وأحمد الشيخ وعمرو طارق و أحمد علاء ويسري وحيد وباسم مرسي.