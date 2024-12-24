شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجري تغييرا على دفاع الأهلى قبل مواجهة المصري البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى إجراء تغيير على أفراد خط دفاع فريقه قبل مواجهة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري.

يواجه فريق الأهلى نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

وشارك الثنائى رامى ربيعة وأشرف داري فى دفاع الاهلى بالمباراة الأخيرة أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا وظهر الثنائى بشكل مميز.

ويرغب كولر فى إراحة رامى ربيعة بسبب كثرة مشاركاته بالمباريات الأخيرة مع مواصلة الدفع بالمغربى أشرف داري بعد ظهوره فى التشكيل الاساسى لأول مرة باللقاء الماضى عقب تعافيه من الاصابة وظهر بشكل متميز لينال ثقة الجهاز الفنى.

واستقر كولر على الدفع بأشرف داري مع عودة ياسر إبراهيم الذى جلس بديلا فى اللقاء الأخير ضمن سياسة التدوير التى يتبعها الجهاز الفنى لمحاربة الاجهاد من ضغط المباريات.

وشهد أخر ظهور للأهلى في بطولة الدوري المصري تعادل سلبى مع البنك الاهلى بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة في الجولة الخامسة لتقام في يناير بسبب انشغال كتيبة كولر بمواجهة بطل الجزائر.



ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى.