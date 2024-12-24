شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز عن قائمة لقاء فاركو في الدوري الممتاز، و يحل فاركو ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

ويغيب عن بيراميدز كلا من:

رمضان صبحي و الذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة ويتم تأهيله حاليا مع الجهاز الطبي.

أحمد سامي : يعاني من شد في السمانة تعرض له خلال لقاء الإسماعيلي

أسامة جلال : يعاني من شد في الخلفية، ويجري حاليا برنامجه التأهيلي

مهند لاشين :يغيب للمباراة الثانية على التوالي بسبب إصابة في الركبة

محمود دونجا : يجري التأهيل من إصابة الركبة

محمد رضا بوبو .. يعاني من نزلة برد.