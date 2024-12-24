شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وطلائع الجيش في المباراة المقامة بينهما بإستاد الكلية الحربية بالجولة السادسة من دورى نايل، والنتيجة تشير إلى التعادل السلبى .

وجاءت أحداث الدقائق الأولى سريعة من جانب لاعبى الزمالك وفى الدقيقة الثانية أطلق حسام أشرف مهاجم الزمالك كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت خارج المرمى .

مرت الدقائق المتبقية ضغط هجومى من لاعبى الزمالك لإمتلاك منطقة الوسط ، مقابل محاولات من لاعبى طلائع الجيش لإمتلاك الكرة في منطقة الوسط والإحتفاط بها من أجل امتصاص الحماس الكبير للاعبى الفريق الأبيض .

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : حسام أشرف – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج.

وجاء تشكيل الطلائع كالتالي:

حراسة المرمى : محمد شعبان.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحمن "زولا" - محمد فتح الله – خالد سطوحي- أحمد متعب.

خط الوسط : حميد ماو - فريد شوقي – إسلام محارب.

خط الهجوم : كريم طارق - جودوين شيكا – أحمد سمير.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء، عمر رضوان ورجب عمران وعلي حمدي و عماد فتحي وأحمد الشيخ وعمرو طارق و أحمد علاء ويسري وحيد وباسم مرسي.