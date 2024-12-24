شكرا لقرائتكم خبر عن البنا يقود محاضرات لحكام القاهرة لتطوير الأداء والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة نحو تطوير التحكيم المصري، نظمت لجنة حكام القاهرة مساء أمس الاثنين، محاضرة قيمة حول فنون إدارة المباريات وإعداد المحاضرات ما قبل المباراة ، جاءت هذه المحاضرة ضمن سلسلة المحاضرات الأسبوعية التي تنظمها اللجنة بهدف رفع كفاءة الحكام وتهيئتهم للمهام الموكلة إليهم.

وقد أقيمت هذه الفعالية تحت رعاية اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة ومنطقة القاهرة لكرة القدم، وتحت إشراف لجنة حكام القاهرة برئاسة الحكم الدولي بشر بشير وعضوية نخبة من الحكام ذوي الخبرة مثل أحمد أبورحاب وجيمس حنا، بالإضافة إلى عز شاهين مدير اللجنة ومحمد بدران منسقًا.



ألقى المحاضرة الحكم الدولي محمود البنا، مستعرضًا أحدث الأساليب والتقنيات في إدارة المباريات، كما قدم نصائح قيمة للحكام حول كيفية التعامل مع الضغوط والتحكيم في مختلف الظروف. وقد شارك في إلقاء المحاضرة أيضًا كل من المحاضرين خليل حامد وأحمد أبورحاب، مما أثرى المحتوى العلمي للمحاضرة.



تهدف هذه المحاضرات إلى تأهيل الحكام وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لإدارة المباريات بكفاءة عالية، وتحقيق العدالة المنشودة في الملاعب المصرية. كما تسعى لجنة حكام القاهرة من خلال هذه الفعاليات إلى بناء جيل جديد من الحكام قادر على تمثيل الكرة المصرية في المحافل الدولية.