كولر يطبق سياسة التدوير أمام المصري وإنبى استعداداً لموقعة الحسم

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استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على تطبيق سياسة التدوير بين كافة لاعبيه فى جميع المراكز خلال مباراتى المصري البورسعيدى وإنبى القادميين ببطولة الدوري المصري استعداداً لموقعة الحسم أمام شباب بلوزداد الجزائري والتى يرغب المارد الاحمر فى الفوز بها لحسم تأهله لنصف نهائى دوري الابطال الافريقى بشكل رسمى.

يواجه فريق الأهلى نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري ثم يلاقى انبى فى الجولة السابعة فى 30 ديسمبر الجاري.

يستعد الاهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة 3 يناير 2025 "موعد مبدئى"على 5 جويليه بالعاصمة الجزائراية ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط، ليتربع صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أفريقيا برصيد 12 لقبا على قمة المجموعة مبتعدا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

في المقابل، تجمد رصيد شباب بلوزداد، الذي تكبد خسارته الثانية في المسابقة، عند 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين أمام استاد أبيدجان الإيفواري (متذيل الترتيب).

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة فقط سيتأهلان لربع نهائي البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية.

حقق فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فوزاً ساحقاً على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد أخر ظهور للأهلى في بطولة الدوري المصري تعادل سلبى مع البنك الاهلى بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة في الجولة الخامسة لتقام في يناير بسبب انشغال كتيبة كولر بمواجهة بطل الجزائر.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى.