شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملفات حاسمة على طاولة اجتماع اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا مهمًا غدًا الأربعاء ، لمناقشة أربعة ملفات بارزة تتصدر جدول الأعمال، في إطار خطة التطوير الشاملة التي يسعى الاتحاد لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

يُتوقع أن يصدر الاتحاد قرارات حاسمة خلال الاجتماع، بما يعكس رؤيته نحو إحداث نقلة نوعية في مختلف قطاعات اللعبة.

ومن الملفات المطروحة على طاولة الاجتماع ما يلي:

أولاً، سيتم بحث ملف تعيين الخبير الأجنبي لرئاسة لجنة الحكام، حيث يهدف الاتحاد إلى استقطاب شخصية دولية تمتلك خبرات واسعة لتحسين مستوى التحكيم المحلي وضمان إدارة متميزة للمباريات.

ثانيًا، سيناقش الاجتماع حسم مصير الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، سواء بتجديد الثقة في الأجهزة الحالية أو إدخال تغييرات لتطوير الأداء، خاصة في ظل الاستحقاقات المقبلة التي تنتظر المنتخبات المصرية على كافة المستويات.

ثالثًا، سيتم تناول ملف تعيين لجنة فنية داخل الاتحاد، لتكون مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات الفنية والإشراف على برامج تطوير اللاعبين والمدربين بما يتماشى مع متطلبات الكرة الحديثة.

رابعا، سيتطرق المجلس إلى تشكيل الإدارات واللجان الجديدة داخل اتحاد الكرة، لضمان تحسين كفاءة العمل الإداري والتنظيمي داخل المنظومة، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للكرة المصرية.

يفتح مجلس إدارة اتحاد الكرة، باب القيد الشتوي أمام الأندية للموسم الحالى 2024 - 2025 بداية من 1 يناير 2025 حتى 31 من نفس الشهر، أى يتبقى 9 أيام على موعد بدء القيد.

وتعتبر فترة القيد الشتوى المقبلة هى فترة الانتقالات الثانية للموسم الحالى، حيث سيكون هناك فرصة أمام الأندية لتسجيل لاعبين جدد وفقاً لاحتياجاتهم في الموسم.

ومن أبرز بنود لائحة القيد الحالية ما يلى:

- فتح باب القيد في سوق الانتقالات الشتوية لجميع الأقسام بدءا من 1 يناير 2025 حتى 31 يناير 2025.

- يُسمح بقيد 30 لاعبا للفريق الأول بالإضافة لـ 5 لاعبين مواليد 2003.

- لا يجوز للنادى إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.

- لا تجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادى أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادى.

- لا تجوز إعارة لاعب مدة تزيد عن سنة.

- يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب فى فرق الدورى الممتاز.

- لا يسمح بمشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب فى المباراة الواحدة بالدورى الممتاز.

- لا يحتسب اللاعب الفلسطينى ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

- يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب فى المراحل السنية.

- لا يجوز إشراك غير مصرى فى مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.