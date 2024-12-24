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‏عبد الكريم مصطفى خارج مباراة الإسماعيلي والحدود بسبب جراحة أصبع القدم

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القاهرة - سامية سيد - كتب لبني عبد الله ـ عمر انور

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 07:27 م

أعلن الدكتور مجدى الباز رئيس الجهاز الطبي للنادي الاسماعيلي غياب عبد الكريم مصطفى الظهير الأيسر للفريق عن مباراة حرس الحدود بالدوري بعد إجراء اللاعب جراحة عاجلة لإزالة اظفر القدم .

ويستعد الاسماعيلي لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الخامسة مساء غدا الأربعاء علي ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري.


في سياق آخر ، قررت رابطة الأندية تعديل موعد مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي أمام مودرن سبورت لتقام يوم الأربعاء الموافق 1 يناير المقبل في تمام الخامسة مساءا بدلا من يوم 31 ديسمبر الجاري.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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