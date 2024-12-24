شكرا لقرائتكم خبر عن ‏عبد الكريم مصطفى خارج مباراة الإسماعيلي والحدود بسبب جراحة أصبع القدم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور مجدى الباز رئيس الجهاز الطبي للنادي الاسماعيلي غياب عبد الكريم مصطفى الظهير الأيسر للفريق عن مباراة حرس الحدود بالدوري بعد إجراء اللاعب جراحة عاجلة لإزالة اظفر القدم .

ويستعد الاسماعيلي لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الخامسة مساء غدا الأربعاء علي ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري.



في سياق آخر ، قررت رابطة الأندية تعديل موعد مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي أمام مودرن سبورت لتقام يوم الأربعاء الموافق 1 يناير المقبل في تمام الخامسة مساءا بدلا من يوم 31 ديسمبر الجاري.