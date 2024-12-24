شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الكريم مصطفى خارج مباراة الإسماعيلي والحدود بسبب جراحة أصبع القدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب لبني عبد الله ـ عمر انورالثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 07:27 م
أعلن الدكتور مجدى الباز رئيس الجهاز الطبي للنادي الاسماعيلي غياب عبد الكريم مصطفى الظهير الأيسر للفريق عن مباراة حرس الحدود بالدوري بعد إجراء اللاعب جراحة عاجلة لإزالة اظفر القدم .
ويستعد الاسماعيلي لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الخامسة مساء غدا الأربعاء علي ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري.
في سياق آخر ، قررت رابطة الأندية تعديل موعد مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي أمام مودرن سبورت لتقام يوم الأربعاء الموافق 1 يناير المقبل في تمام الخامسة مساءا بدلا من يوم 31 ديسمبر الجاري.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز