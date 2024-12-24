شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيوني يعلن تشكيل الطلائع أمام الزمالك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش ، عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة دوري NILE.

وجاء تشكيل الطلائع كالتالي:

حراسة المرمى : محمد شعبان.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحمن "زولا" - محمد فتح الله – خالد سطوحي- أحمد متعب.

خط الوسط : حميد ماو - فريد شوقي – إسلام محارب.

خط الهجوم : كريم طارق - جودوين شيكا – أحمد سمير.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء، عمر رضوان ورجب عمران وعلي حمدي و عماد فتحي وأحمد الشيخ وعمرو طارق و أحمد علاء ويسري وحيد وباسم مرسي.