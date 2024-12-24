شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري للسلاح يختار نوابًا جدد لرئيس مجلس الإدارة حتى 2028 والان مع تفاصيل الخبر

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة طارق الحسيني، أول اجتماعاته عقب الانتخابات، حيث تم اختيار أيمن منير لمنصب النائب الأول، وأحمد سمير لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس.

جاء هذا القرار في إطار سعي الاتحاد لتعزيز الأداء الإداري وتطوير رياضة السلاح في مصر، بهدف تحقيق المزيد من النجاحات على المستويين المحلي والدولي.

وكانت قائمة طارق الحسيني قد فازت بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة التي تمتد حتى عام 2028، والتي تضم 11 عضوًا بجانب الرئيس، ووفقًا للائحة الاتحاد المصري للسلاح، تم اختيار النائبين في أول اجتماع للمجلس.

وتضم القائمة المنتخبة كلاً من: أيمن منير، وخالد كابش، ومدحت شكري، وسامر شريف، وأحمد نبيل، وأحمد سمير الميداني، وأيمن زايد، وميرفت حسنين، وياسمين جاد، وأماني البحيري، وأمنية حسين.

يهدف المجلس الجديد إلى تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير واستكمال انجازات السلاح في مصر وتعزيز مشاركاتها الدولية لتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى سجل السلاح المصري.