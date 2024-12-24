شكرا لقرائتكم خبر عن 6 غيابات فى صفوف بيراميدز قبل مواجهة فاركو بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن الغيابات في صفوف الفريق قبل لقاء فاركو في الدوري الممتاز.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة السادسة من بطولة الدوري.

أوضح المنيري أن الغيابات متمثلة في:

رمضان صبحي .. الذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة ويتم تأهيله حاليا مع الجهاز الطبي.

أحمد سامي .. الذي يعاني من شد في السمانة تعرض له خلال لقاء الإسماعيلي

أسامة جلال .. الذي يعاني من شد في الخلفية، ويجري حاليا برنامجه التأهيلي

مهند لاشين .. الذي يغيب للمباراة الثانية على التوالي بسبب إصابة في الركبة

محمود دونجا .. الذي يجري التأهيل من إصابة الركبة

محمد رضا بوبو .. الذي يعاني من نزلة برد