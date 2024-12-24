شكرا لقرائتكم خبر عن مع أنباء التفاوض مع العروش. .تعرف على قائمة اللاعبين المغاربة في الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت أنباء خلال الساعات الأخيرة حول دخول النادى الأهلى في مفاوضات مع المغربي محمد العروش لاعب خط وسط أولمبيك ليون الفرنسى السابق لدعم صفوف المارد الأحمر خلال الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.

وكشقت تقارير صحفية أن النادي الأهلي يسعى للتعاقد مع المغربي محمد العروش، حيث قالت صحيفة "المنتخب" المغربية أن العروش لا يلعب لأي فريق حاليا بعدما فسخ عقده مع نادي بوتافوجو البرازيلي في سبتمبر الماضي، دون أن يلعب له أي مباراة، حيث لم يستمر في البرازيل لأكثر من شهر واحد، إذ تعاقد مع بوتافوجو في 21 أغسطس 2024، وفسخ عقده في 20 سبتمبر الماضى.

أشارت الصحيفة إلى أن الأهلي ماض في إجراءات التعاقد مع العروش، وأنه سيفسخ عقد مهاجمه الجنوب إفريقي بيرسي تاو من أجل إضافة اللاعب المغربي لصفوفه قبل انطلاق مباريات كأس العالم للأندية وأضافت الصحيفة أنه حال تعاقد الأهلي مع العروش فإنه سيضم بذلك 4 لاعبين مغاربة هم يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم.

وتأتى قائمة اللاعبين المغاربة التى لعبت لفريق الأهلى كالتالى..

1 ) وليد أزارو مهاجم الاهلى الأسبق الذى أنضم موسم 2016 ورحل 2020.

2 ) بدر بانون الذى أنضم موسم 2019 ورحل 2022.

3 ) رضا سليم والذى أنضم موسم 2022 ومستمر مع الفريق حتى الان.

4) يحيى عطية الله ظهير أيسر والذى أنضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

5 ) أشرف دارى مدافع الذى أنضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويلتقى الأهلى نظيره شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من فعاليات دور المجموعات لـ دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة من مساء الأحد المقبل بإستاد القاهرة والتي تأجلت بسبب خوض الأهلي مباراة نصف النهائي أمام باتشوكا المكسيكي في بطولة الأنتر كونتننتال التي أقيمت بقطر السبت الماضي.