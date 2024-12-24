شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطير للجزائر على متن طائرة خاصة لمواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

تطير بعثة فريق الاهلى للجزائر على متن طائرة خاصة لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا حيث بدأ الجهاز الإداري بالفريق إنهاء إجراءات استخراج تأشيرات السفر للجزائر للاعبين والجهاز الفنى من أجل الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا.

يستعد الاهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة 3 يناير 2025 على 5 جويليه بالعاصمة الجزائراية ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

حقق فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فوزاً ساحقاً على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل وسام أبو على هاتريك وسجل ثلاثة أهداف كل من حسين الشحات وإمام عاشور وبيرسى تاو.

يواجه فريق الأهلى نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

وشهد أخر ظهور للأهلى في بطولة الدوري المصري تعادل سلبى مع البنك الاهلى بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة في الجولة الخامسة لتقام في يناير بسبب انشغال كتيبة كولر بمواجهة بطل الجزائر.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى.