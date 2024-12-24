شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فعاليات الرخصة الأفريقية B للمدربات بالقاهرة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة القاهرة لكرة القدم غداً الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الجاري، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة الأفريقية B للمدربات، وذلك تحت رعاية مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

وتعتبر هذه الدورة فرصة ذهبية للمدربات الطموحات الراغبات في تطوير مهاراتهن التدريبية والحصول على شهادة معتمدة على المستوى الأفريقي. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على دعم وتطوير الكوادر التدريبية النسائية في مصر.



ودعت منطقة القاهرة لكرة القدم جميع المدربات الراغبات في المشاركة إلى التوجه إلى مقر المنطقة لتقديم الأوراق اللازمة لدى محمد طه، مقرر لجنة المدربين. وأكدت المنطقة أن آخر موعد للتسجيل هو اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر في الساعة السادسة مساءً.

ومن المنتظر أن يعلن علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وجمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، عن الأسماء النهائية للمتقدمات اللاتي تم قبولهن للمشاركة في الدورة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتأتي هذه الدورة التدريبية بتنظيم من منطقة القاهرة لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وتحت رعاية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مما يؤكد أهمية هذه الدورة والمستوى العالي للمدربين الذين سيقومون بتدريب المتقدمات.