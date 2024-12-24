شكرا لقرائتكم خبر عن 39 مباراة جمعت الزمالك والطلائع قبل لقاء الليلة بالدوري..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس اليوم الثلاثاء لخوض مباراة طلائع الجيش بالدوري المصري، بعدما تعادل مع سيراميكا فى الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري بهدف لكل فريق.

تعد مباراة اليوم الـ40 بين الزمالك والطلائع، حيث سبق أن تواجها في 39 مباراة من قبل، حقق الزمالك الفوز في 22 وفاز الطلائع 10 مواجهات وحسم التعادل 7 لقاءات بين الفريقين، سجل الأبيض 74 هدفا بينما سجل نجوم الطلائع 40 هدفا.

مواجهات الزمالك والطلائع

يعد أكبر فوز للزمالك على الطلائع كان بنتيجة 6 - 1، بينما جاء أكبر فوز للطلائع على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع فى الجولة السادسة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.