شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، مواعيد مباريات بطولة كأس الرابطة للموسم الجارى 2024 - 2025 ، وانطلقت البطولة يوم 10 ديسمبر الجارى بمباريات الجولة الأولى.

وتنطلق مباريات الجولة الثانية يوم 18 مارس 2025، على أن تقام الجولة الثالثة يوم 22 من الشهر ذاته، وتبدأ منافسات الجولة الـ4 في الأول من أبريل، على أن تقام الجولة الخامسة يوم 22 من الشهر ذاته.

موعد مباريات الجولة الثانية بكأس الرابطة



سموحة - بتروجيت - الساعة 9 مساءً - 18 مارس.



البنك الأهلي - غزل المحلة - الساعة 9 مساءً - 18 مارس.



المصري البورسعيدي - زد - الساعة 9 مساءً - 19 مارس.



الزمالك - الجونة - الساعة 9 مساءً - 19 مارس.