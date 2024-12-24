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شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يتصدر دورى سيدات اليد بعد أول جولتين..و الزمالك ثانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 05:02 م
يتصدر فريق سيدات كرة اليد بنادى سبورتنج جدول ترتيب دورى العمومى للموسم المحلى 2024- 2025 برصيد 6 نقاط بعد أول جولتين من المسابقة .
فيما جاء الزمالك ثانيا برصيد 5 نقاط و يليه الأهلى ثالثا برصيد 4 نقاط ثم سموحة فى المركز الرابع برصيد 3 نقاط .
وجاء ترتيب جدول سيدات كرة اليد كالتالى :
ترتيب سيدات اليد
ومن المقرر أن تقام الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبل ، بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع الزمالك و سبورتنج مع الطيران و الجزيرة مع الأهلى و الشمس مع الزهور .
ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.
كما شهدت الجولة الأولى فوز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 45-9 فى إطار أولى جولات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2 الجمعة.
فيما شهدت نفس الجولة فوز كل من سموحة على الجزيرة بنتيجة 30-24 والزمالك على الزهور 30-20.
وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد ، برئاسة سعيد عبد المنعم، مواعيد مواجهات دور ربع نهائى كأس مصر للسيدات للموسم المحلى 2024- 2025، والمحدد له 28 يناير.
وجاءت مواعيد المباريات كالتالى :
الأهلى مع الزمالك 6 مساء.
سبورتنج مع البنك الأهلى 4 عصرا.
الزهور مع سموحة 4 عصرا.
الشمس مع أصحاب الجياد 6 مساء.
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