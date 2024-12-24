شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يتصدر دورى سيدات اليد بعد أول جولتين..و الزمالك ثانيا والان مع تفاصيل الخبر

يتصدر فريق سيدات كرة اليد بنادى سبورتنج جدول ترتيب دورى العمومى للموسم المحلى 2024- 2025 برصيد 6 نقاط بعد أول جولتين من المسابقة .

فيما جاء الزمالك ثانيا برصيد 5 نقاط و يليه الأهلى ثالثا برصيد 4 نقاط ثم سموحة فى المركز الرابع برصيد 3 نقاط .

وجاء ترتيب جدول سيدات كرة اليد كالتالى :



ترتيب سيدات اليد

ومن المقرر أن تقام الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبل ، بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع الزمالك و سبورتنج مع الطيران و الجزيرة مع الأهلى و الشمس مع الزهور .

ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.

كما شهدت الجولة الأولى فوز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 45-9 فى إطار أولى جولات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2 الجمعة.

فيما شهدت نفس الجولة فوز كل من سموحة على الجزيرة بنتيجة 30-24 والزمالك على الزهور 30-20.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد ، برئاسة سعيد عبد المنعم، مواعيد مواجهات دور ربع نهائى كأس مصر للسيدات للموسم المحلى 2024- 2025، والمحدد له 28 يناير.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالى :

الأهلى مع الزمالك 6 مساء.

سبورتنج مع البنك الأهلى 4 عصرا.

الزهور مع سموحة 4 عصرا.

الشمس مع أصحاب الجياد 6 مساء.