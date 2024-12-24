شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش توصية تخطيط الاهلى وتقرير الطبيب لقيد على معلول والان مع تفاصيل الخبر

يناقش السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى توصية لجنة التخطيط بناديه بضرورة قيد الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر فى يناير المقبل وذلك بعد تلقيه نتائج مطمئنة عن جاهزية اللاعب البدنية بعد الاطلاع على نتيجة القياسات البدنية التى خضع لها الايام الماضية بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق.

أوصت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بقيد علي معلول خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأكدت اللجنة، التي يترأسها مختار مختار، أن تواجد علي معلول في قائمة الفريق خلال النصف الثاني من الموسم الجاري وبطولة كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا أصبح مهماً لما يمثله النجم التونسي من إضافة كبيرة للفريق على الصعيد الفني.

وشددت اللجنة على أن دور معلول مهم أيضاً من الناحية القيادية داخل الملعب، باعتباره يمتلك شخصية كبيرة، وبإمكانه تحفيز زملائه في الملعب، وحثّهم على الأداء القوي والفوز والتماسك، لاسيما في المباريات الكبيرة، لذا من الأفضل قيده ورفض العروض الخارجية المقدمة له.

وجاءت رؤية لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بعد اقتراب عودة علي معلول للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد غياب طويل، وتحديداً منذ نهاية مايو الماضي، حينما أُصيب بقطع في وتر أكيلس خلال نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وأوضحت اللجنة، في جلساتها الأخيرة، أن علي معلول قادر على العودة لمستواه السابق سريعاً بفضل إصراره وحماسه، لذا لابد من قيده في قائمة الفريق خلال يناير المقبل خاصة أن المغربي يحيى عطية الله الذي يقود الجبهة اليسرى حالياً لم ينجح حتى الأن في تعويض غياب علي معلول.

ومن المقرر أن يحسم الأهلي موقف علي معلول لاسيما أن اللاعب يمتلك عروضاً خليجية مُغرية للغاية، لكنه رفض البت فيها إنتظاراً لحسم موقفه مع المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد جدد عقد علي معلول بعد إصابته لمدة موسماً لينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

يذكر أن المدافع التونسي (34 عاما) تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم ضد نادي الترجي التونسي.

ويمتلك علي معلول مسيرة ناجحة مع الفريق الأحمر منذ انتقاله إليه عام 2016، قادما من نادي الصفاقسي التونسي، ومنذ ذلك الوقت وإلى الآن، حقق المدافع التونسي 21 لقبا محليا وقاريا مع الأهلي المصري.